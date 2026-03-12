https://ria.ru/20260312/sneg-2080254055.html
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья вывезли со дворов и общественных мест более 1,5 миллиона кубометра снега с начала зимы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе выстроена система логистики осадков: снег не складируют, а транспортируют на специальные площадки. На данный момент в Подмосковье действует 264 таких объекта. Лидером по количеству оборудованных мест для складирования стал городской округ Орехово-Зуево — там их 28. В Рузе подготовлено 17 площадок, в Можайске — 16, в Домодедове — 15.
Все пункты приема снега обустроены по единому стандарту — основание покрыто непроницаемым материалом, по периметру насыпаны защитные валы. Для очистки территорий задействован парк спецтехники — ежедневно выходит более 3,5 тысячи машин. Ручную уборку пешеходных зон, остановок и подходов к подъездам обеспечивают порядка 5 тысяч сотрудников.