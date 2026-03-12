Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:53 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/sneg-2080254055.html
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы - РИА Новости, 12.03.2026
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы
Коммунальные службы Подмосковья вывезли со дворов и общественных мест более 1,5 миллиона кубометра снега с начала зимы, сообщает пресс-служба министерства по... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:53:00+03:00
2026-03-12T15:53:00+03:00
новости подмосковья
руза
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
зима
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625432_0:96:3265:1933_1920x0_80_0_0_1e95b8155f947ddc6ef4a8b54055ec3b.jpg
руза
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
зима
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625432_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1d20a1840cb64abe9641fb6cb109c1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
руза, московская область (подмосковье), орехово-зуево, зима
Новости Подмосковья, Руза, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево, Зима
Более 1,5 млн кубометра снега вывезли в Подмосковье со дворов с начала зимы

Подмосковные коммунальщики вывезли 1,5 млн кубометра снега с начала зимы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб убирает снег
Сотрудник коммунальных служб убирает снег - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальных служб убирает снег. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коммунальные службы Подмосковья вывезли со дворов и общественных мест более 1,5 миллиона кубометра снега с начала зимы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе выстроена система логистики осадков: снег не складируют, а транспортируют на специальные площадки. На данный момент в Подмосковье действует 264 таких объекта. Лидером по количеству оборудованных мест для складирования стал городской округ Орехово-Зуево — там их 28. В Рузе подготовлено 17 площадок, в Можайске — 16, в Домодедове — 15.
Все пункты приема снега обустроены по единому стандарту — основание покрыто непроницаемым материалом, по периметру насыпаны защитные валы. Для очистки территорий задействован парк спецтехники — ежедневно выходит более 3,5 тысячи машин. Ручную уборку пешеходных зон, остановок и подходов к подъездам обеспечивают порядка 5 тысяч сотрудников.
 
Новости ПодмосковьяРузаМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоЗима
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала