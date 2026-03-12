https://ria.ru/20260312/snarjad-2080119957.html
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ - РИА Новости, 12.03.2026
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз примерно в 60 километрах от побережья ОАЭ, РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T07:39:00+03:00
2026-03-12T07:39:00+03:00
2026-03-12T07:39:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151936/01/1519360155_0:196:2574:1644_1920x0_80_0_0_d3299642690b1a89b1188cdb751e31ed.jpg
https://ria.ru/20260312/irak-2080085841.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151936/01/1519360155_61:0:2513:1839_1920x0_80_0_0_6cad33d1238e5e9acfded14e1d697cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ
UKMTO: Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ