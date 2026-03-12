Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ - РИА Новости, 12.03.2026
07:39 12.03.2026
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз примерно в 60 километрах от побережья ОАЭ
2026-03-12T07:39:00+03:00
2026-03-12T07:39:00+03:00
Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз примерно в 60 километрах от побережья ОАЭ, в результате на судне возник пожар.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 35 морских милях к северу от Джабаль-Али, ОАЭ. Капитан сообщил, что в контейнеровоз попал под удар неизвестного снаряда, в результате чего возник небольшой пожар", - говорится в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что никто не пострадал, ведется расследование инцидента.
 
