Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.