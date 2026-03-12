Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области

САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В феврале дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Курска, однако защита экс-губернатора попросила изменить территориальную подсудность по уголовному делу о взятках, передав его для рассмотрения по существу районному суду другого субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ. Дело поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове и было рассмотрено в четверг.
"Судья постановил: в удовлетворении ходатайства обвиняемого Смирнова… об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, ...отказать", - огласила решение судья Оксана Кузьмина.
Судья при оглашении решения отметила, что уголовные дела должны рассматриваться по месту совершения преступления, а судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. Поэтому при рассмотрении дел исключено постороннее воздействие на федеральных судей. В деле, по мнению председательствующей, отсутствуют сведения о предубежденности и пристрастности судей Курской области и руководства Курского областного суда. Доводы стороны защиты кассационная инстанция сочла предположениями, которые не подтверждаются материалами дела.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.