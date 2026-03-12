Рейтинг@Mail.ru
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 12.03.2026 (обновлено: 11:06 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/smirnov-2080151806.html
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области - РИА Новости, 12.03.2026
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела о взятках в отношении... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:39:00+03:00
2026-03-12T11:06:00+03:00
курская область
происшествия
саратов
россия
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_255:135:1277:710_1920x0_80_0_0_460ea888611b86f15b4684ac1e147e59.jpg
https://ria.ru/20260311/sud-2080030214.html
https://ria.ru/20260312/ural-2080137483.html
курская область
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_388c2d5648bcdd9a3c5d8c44eb8f368c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, саратов, россия, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, генеральная прокуратура рф
Курская область, Происшествия, Саратов, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Генеральная прокуратура РФ
Дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области

РИА Новости: дело против экс-губернатора Смирнова рассмотрят в Курской области

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отказал в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности дела о взятках в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В феврале дело начали рассматривать в Ленинском районном суде Курска, однако защита экс-губернатора попросила изменить территориальную подсудность по уголовному делу о взятках, передав его для рассмотрения по существу районному суду другого субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ. Дело поступило в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове и было рассмотрено в четверг.
Магазин ИКЕА - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Суд изъял миллиарды со счетов бизнесмена Пономарева, полученные от IKEA
11 марта, 17:46
"Судья постановил: в удовлетворении ходатайства обвиняемого Смирнова… об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, ...отказать", - огласила решение судья Оксана Кузьмина.
Судья при оглашении решения отметила, что уголовные дела должны рассматриваться по месту совершения преступления, а судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам. Поэтому при рассмотрении дел исключено постороннее воздействие на федеральных судей. В деле, по мнению председательствующей, отсутствуют сведения о предубежденности и пристрастности судей Курской области и руководства Курского областного суда. Доводы стороны защиты кассационная инстанция сочла предположениями, которые не подтверждаются материалами дела.
В начале февраля Генпрокуратура России сообщила, что направила в суд дела экс-заместителей губернатора Курской области Алексея Смирнова (с сентября 2024 года по май 2025 года был губернатором Курской области) и Алексея Дедова, обвиняемых в получении взяток на сумму свыше 20 миллионов рублей. По версии следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года Дедов со Смирновым при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили взятки от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, а также за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капитальным ремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.
Пистолет - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На Урале возбудили дело после выстрела пятиклассника в лоб сверстнику
Вчера, 09:40
 
Курская областьПроисшествияСаратовРоссияАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала