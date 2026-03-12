СМИ: конфликт на Ближнем Востоке повлиял на мировые рынки удобрений

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только поставки и цены на энергоносители, но также сказался на мировых рынках удобрений, пластмасс и даже сахара, пишет издание New York Times.
"Последствия войны США и Израиля с Ираном для мировых цен на сырьевые товары распространяются далеко за пределы энергетических рынков. От основных видов пластмасс и удобрений, производимых в Саудовской Аравии и Омане, до сахара из Бразилии и гелия из Катара, конфликт повлиял на цены, поставки и производство множества товаров, имеющих важное значение для мировой экономики", - пишет издание.
Отмечается, что то, насколько серьезными будут экономические последствия, во многом будет зависеть от того, как долго продлится конфликт.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.