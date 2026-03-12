Рейтинг@Mail.ru
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт
19:58 12.03.2026
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт - РИА Новости, 12.03.2026
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт
Исследователи обнаружили в смартфонах на Android от компании Nothing с процессорами от тайваньской корпорации MediaTek уязвимость, из-за которой устройство... РИА Новости, 12.03.2026
технологии, париж, samsung, общество, android, телефон
Технологии, Париж, Samsung, Общество, Android, Телефон
Некоторые смартфоны на Android можно взломать за 45 секунд, заявил эксперт

Гийме: ряд смартфонов на Android, даже выключенные, можно взломать за 45 секунд

© РИА Новости / Мария Девахина
Смартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Исследователи обнаружили в смартфонах на Android от компании Nothing с процессорами от тайваньской корпорации MediaTek уязвимость, из-за которой устройство можно взломать за 45 секунд, даже если оно выключено, заявил технический директор Ledger Шарль Гийме (Charles Guillemet).
"Ledger Donjon (исследовательская группа по вопросам безопасности компании Ledger - ред.) подключила Nothing CMF Phone 1 к ноутбуку и за 45 секунд взломала базовую систему безопасности телефона. Это может затронуть миллионы смартфонов Android, использующих систему TEE от киберкомпании Trustonic и процессоры MediaTek", - написал Гийме в соцсети X.
MediaTek, по словам Гийме, 5 января подтвердила, что исправила неполадку в работе процессоров.
Он отметил, что данная опасность затрагивает также выключенные устройства. Пользовательские данные, пароли и пин-коды из их систем безопасности можно извлечь менее, чем за минуту.
"Даже не входя в систему Android, хакерская программа компании автоматически восстановила пин-код телефона, расшифровала его хранилище и извлекла сохранённые данные из самых доступных программных кошельков", - написал Гийме.
Технический директор Ledger заявил, что эксперимент компании выявил фундаментальное различие между чипами общего назначения и защищёнными чипами безопасности. Он отметил, что только последние могут защитить пароли и изолировать данные от остальной части системы даже при физическом воздействии.
MediaTek- тайваньская компания-производитель полупроводников, основанная в 1997 году. Её процессоры используются в таких марках смартфонов c системой Android, как: Xiaomi, Honor, Samsung, GT7, Tecno.
Ledger - компания по производству чипов и разработке систем безопасности для программного обеспечения, основанная в 2014 году. Штаб-квартира располагается в Париже.
ТехнологииПарижSamsungОбществоAndroidТелефон
 
 
