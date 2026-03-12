https://ria.ru/20260312/slava-2080231114.html
Слава не будет делать перерыв в карьере после инцидента на концерте в Пензе
Слава не будет делать перерыв в карьере после инцидента на концерте в Пензе
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с РИА Новости заявила, что не планирует делать длительный перерыв в карьере после инцидента на концерте в Пензе, отметив, что она нуждается лишь в небольшом отпуске.
Ранее Слава сообщала об отмене гастрольного тура после инцидента на концерте в Пензе
. Концерт певицы состоялся 1 марта в киноконцертном зале "Пенза" вместимостью 1,6 тысячи зрителей. Жители города, побывавшие на мероприятии, в соцсетях жаловались на некачественное выступление певицы, а также на якобы хамство с ее стороны в общении со зрителями.
"Пауза в гастрольном туре на ближайший месяц была запланирована заранее. В марте в календаре концертов не намечалось. Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делам. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо. И в апреле я обновлённая, с новыми силами вновь вернусь к любимой работе к своим дорогим слушателям", - рассказала РИА Новости исполнительница.
Артистка отметила, что не собирается прерывать текущий гастрольный график. Кроме того, она планирует проведение большого сольного концерта и нового гастрольного тура по России
в ближайшее время.
"Расписание составлено заранее и отступать от гастрольного графика я не собираюсь. Жду встречи во всех городах. Будем петь вместе любимые песни, грустить, танцевать, дарить друг другу эмоции. 2 июня я дам сольный концерт в Москве
в легендарном Театре Эстрады. Затем отправлюсь в отпуск и вновь вернусь в большой гастрольный график осенью. Список городов уже сформирован, совсем скоро он появится на всех ресурсах", - заключила певица.