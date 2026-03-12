Слава не будет делать перерыв в карьере после инцидента на концерте в Пензе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) в беседе с РИА Новости заявила, что не планирует делать длительный перерыв в карьере после инцидента на концерте в Пензе, отметив, что она нуждается лишь в небольшом отпуске.

"Пауза в гастрольном туре на ближайший месяц была запланирована заранее. В марте в календаре концертов не намечалось. Этого месяца, уверена, мне хватит, чтобы восстановиться физически и морально. Наконец долечить больное ухо, разобраться с накопившимися личными и домашними делам. Стало понятно, что работать без отпуска невозможно и делать паузы просто необходимо. И в апреле я обновлённая, с новыми силами вновь вернусь к любимой работе к своим дорогим слушателям", - рассказала РИА Новости исполнительница.