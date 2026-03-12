В Тамбовской области пять вагонов сошли с рельсов

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Пять пустых вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, после чего один из них столкнулся с грузовым автомобилем, следователи проводят проверку, сообщили в западном межрегиональном следственном управлении транспорта Следственного комитета России.
"Воронежский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту схода пяти порожних вагонов проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Следователи выяснили, что в четверг на подъездном пути станции Жердеевка в Тамбовской области произошел сход пяти порожних вагонов, после чего один из вагонов столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде. Обошлось без пострадавших, сума ущерба устанавливается.