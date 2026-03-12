В Тамбовской области пять вагонов сошли с рельсов

ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Пять пустых вагонов сошли с рельсов в Тамбовской области, после чего один из них столкнулся с грузовым автомобилем, следователи проводят проверку, сообщили в западном межрегиональном следственном управлении транспорта Следственного комитета России.