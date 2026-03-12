Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки

По данным ведомства, в ноябре 2024 года врач-гинеколог в пермской Чернушке неправильно поставила диагноз беременной женщине. Из-за некорректно составленного анамнеза пациентку не отправили в стационар, оставив дома. Начавшееся у нее кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. Пациентку экстренно прооперировали. При этом врач-анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации. В результате пациентке повредили легкое. Далее при попытке установить дренаж в плевральную полость врач-хирург допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое. В итоге женщина умерла, сообщает следственное управление.