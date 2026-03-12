Рейтинг@Mail.ru
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки - РИА Новости, 12.03.2026
15:59 12.03.2026
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки - РИА Новости, 12.03.2026
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки
Троих врачей в Пермском крае будут судить после смерти беременной пациентки, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.03.2026
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Троих врачей в Пермском крае будут судить после смерти беременной пациентки, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в ноябре 2024 года врач-гинеколог в пермской Чернушке неправильно поставила диагноз беременной женщине. Из-за некорректно составленного анамнеза пациентку не отправили в стационар, оставив дома. Начавшееся у нее кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. Пациентку экстренно прооперировали. При этом врач-анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации. В результате пациентке повредили легкое. Далее при попытке установить дренаж в плевральную полость врач-хирург допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое. В итоге женщина умерла, сообщает следственное управление.
"В Чернушке перед судом предстанут трое врачей районной больницы, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Проведенные по делу экспертизы показали, что ошибки врачей при оказании медпомощи беременной девушке "состоят в прямой причинно-следственной связи с ее смертью".
