Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки
происшествия
пермский край
россия
пермский край
россия
ПЕРМЬ, 12 мар - РИА Новости. Троих врачей в Пермском крае будут судить после смерти беременной пациентки, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, в ноябре 2024 года врач-гинеколог в пермской Чернушке неправильно поставила диагноз беременной женщине. Из-за некорректно составленного анамнеза пациентку не отправили в стационар, оставив дома. Начавшееся у нее кровотечение привело к внутриутробной гибели плода. Пациентку экстренно прооперировали. При этом врач-анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации. В результате пациентке повредили легкое. Далее при попытке установить дренаж в плевральную полость врач-хирург допустил ошибку, дополнительно травмировав легкое. В итоге женщина умерла, сообщает следственное управление.
"В Чернушке перед судом предстанут трое врачей районной больницы, обвиняемые в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке. Дело направлено в суд", - говорится в сообщении
Проведенные по делу экспертизы показали, что ошибки врачей при оказании медпомощи беременной девушке "состоят в прямой причинно-следственной связи с ее смертью".