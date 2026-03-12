СК нашел омича, подозреваемого в убийстве пенсионерки почти 20 лет назад

ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Следователям удалось спустя почти 20 лет найти жителя Омской области, подозреваемого в том, что он забил пожилую женщину из-за того, что она отказалась дать ему денег в долг, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.

По данным СУСК, 24 октября 2006 года в частном доме в поселке Любинский Омской области нашли тело 74-летней женщины со следами избиения. Было возбуждено уголовное дело, но сразу найти виновного не удалось.

Спустя годы материалы дела были проанализированы и проведены дополнительные экспертизы. Следователи СК и полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Фигурант был задержан в Краснодарском крае , где проживал.

"Подозреваемый, временно проживавший у потерпевшей в доме, попросил у нее взаймы, однако, получив отказ, он нанес престарелой женщине около 50 ударов руками и ногами, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого фигурант, обыскав дом, похитил 1 тысячу рублей и скрылся с места преступления, выехав в другой регион", - сказали в пресс-службе.

В СУСК отметили, что благодаря грамотно выстроенной тактике допроса подозреваемого и предъявленным доказательствам следователь получил показания, изобличающие фигуранта в совершенном почти 20 лет назад особо тяжком преступлении.