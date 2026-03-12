Рейтинг@Mail.ru
СК нашел омича, подозреваемого в убийстве пенсионерки почти 20 лет назад - РИА Новости, 12.03.2026
15:52 12.03.2026
СК нашел омича, подозреваемого в убийстве пенсионерки почти 20 лет назад
СК нашел омича, подозреваемого в убийстве пенсионерки почти 20 лет назад
Следователям удалось спустя почти 20 лет найти жителя Омской области, подозреваемого в том, что он забил пожилую женщину из-за того, что она отказалась дать ему РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, омская область, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК нашел омича, подозреваемого в убийстве пенсионерки почти 20 лет назад

СК нашел омича, подозреваемого в жестоком убийстве женщины почти 20 лет назад

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Следователям удалось спустя почти 20 лет найти жителя Омской области, подозреваемого в том, что он забил пожилую женщину из-за того, что она отказалась дать ему денег в долг, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
По данным СУСК, 24 октября 2006 года в частном доме в поселке Любинский Омской области нашли тело 74-летней женщины со следами избиения. Было возбуждено уголовное дело, но сразу найти виновного не удалось.
Спустя годы материалы дела были проанализированы и проведены дополнительные экспертизы. Следователи СК и полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Фигурант был задержан в Краснодарском крае, где проживал.
"Подозреваемый, временно проживавший у потерпевшей в доме, попросил у нее взаймы, однако, получив отказ, он нанес престарелой женщине около 50 ударов руками и ногами, от которых потерпевшая скончалась на месте. После этого фигурант, обыскав дом, похитил 1 тысячу рублей и скрылся с места преступления, выехав в другой регион", - сказали в пресс-службе.
В СУСК отметили, что благодаря грамотно выстроенной тактике допроса подозреваемого и предъявленным доказательствам следователь получил показания, изобличающие фигуранта в совершенном почти 20 лет назад особо тяжком преступлении.
Мужчине предъявлено обвинение. Он арестован.
ПроисшествияОмская областьРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
