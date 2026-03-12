Рейтинг@Mail.ru
Против шестерых причастных к теракту в "Крокусе" продолжается следствие
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:07 12.03.2026 (обновлено: 12:14 12.03.2026)
Против шестерых причастных к теракту в "Крокусе" продолжается следствие
Против шестерых причастных к теракту в "Крокусе" продолжается следствие
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Продолжается следствие против двух организаторов и четырех участников террористической организации, причастных к теракту в "Крокусе", они в розыске, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы", - сказала Петренко.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Обстановка в зале суда перед оглашением приговора обвиняемым в совершении теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
