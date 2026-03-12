https://ria.ru/20260312/sk-2080179839.html
Против шестерых причастных к теракту в "Крокусе" продолжается следствие
Продолжается следствие против двух организаторов и четырех участников террористической организации, причастных к теракту в "Крокусе", они в розыске, сообщила... РИА Новости, 12.03.2026
россия
красногорск
россия
красногорск
