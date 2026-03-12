Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги - РИА Новости, 12.03.2026
22:46 12.03.2026 (обновлено: 22:52 12.03.2026)
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после сообщения ЦАХАЛ об очередной ракетной атаке со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после сообщения ЦАХАЛ об очередной ракетной атаке со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее армия Израиля сообщила, что зафиксировала пуски ракет из Ирана. Пуск ракет и воздушная тревога произошли во время пресс-конференции премьера Биньямина Нетаньяху.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракет из Ирана
Заголовок открываемого материала