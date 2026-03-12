https://ria.ru/20260312/sireny-2080358631.html
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
В Тель-Авиве звучат сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после сообщения ЦАХАЛ об очередной ракетной атаке со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T22:46:00+03:00
2026-03-12T22:46:00+03:00
2026-03-12T22:52:00+03:00
