В США произошла стрельба в синагоге
20:31 12.03.2026 (обновлено: 22:36 12.03.2026)
В США произошла стрельба в синагоге
В синагоге в Уэст-Блумфилд-Тауншип произошла стрельба, сообщила полиция штата Мичиган. РИА Новости, 12.03.2026
сша
мичиган
в мире
сша, мичиган, в мире
США, Мичиган, В мире
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Corey Williams
Полиция рядом с синагогой, где произошла стрельба, штат Мичиган
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. В синагоге в Уэст-Блумфилд-Тауншип произошла стрельба, сообщила полиция штата Мичиган.
"Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 мск. — Прим. ред.). Место: храм "Исраэль", — говорится в публикации в соцсети X.

Местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия, чтобы не мешать работе правоохранителей. К синагоге также прибыли агенты ФБР.
Как сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар, злоумышленник мертв. Он въехал на автомобиле в здание, охрана синагоги открыла по нему огонь. При этом причина смерти не раскрывается.
В ЧП пострадал охранник. Он был сбит машиной, его госпитализировали.
