В США произошла стрельба в синагоге
2026-03-12T20:31:00+03:00
2026-03-12T20:31:00+03:00
2026-03-12T22:36:00+03:00
сша, мичиган, в мире
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. В синагоге в Уэст-Блумфилд-Тауншип произошла стрельба, сообщила полиция штата Мичиган.
"Активная стрельба: 12 марта, 12:30 (19:30 мск. — Прим. ред.). Место: храм "Исраэль", — говорится в публикации в соцсети X.
Местных жителей попросили держаться подальше от места происшествия, чтобы не мешать работе правоохранителей. К синагоге также прибыли агенты ФБР.
Как сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар, злоумышленник мертв. Он въехал на автомобиле в здание, охрана синагоги открыла по нему огонь. При этом причина смерти не раскрывается.
В ЧП пострадал охранник. Он был сбит машиной, его госпитализировали.