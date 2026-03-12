МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины, а несогласных отправляет в "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, капелланом-евангелистом 159-й бригады ВСУ официально числится некая Надежда Клинских, которая оказывает "психологическую помощь" личному составу.

"После "душевных разговоров" с этой женщиной несогласные с действиями командования бригады моментально утилизировались в "мясных штурмах", отправляясь форсировать реку Волчья, а другие военнослужащие добровольно передавали всё своё имущество для нужд псевдорелигиозной структуры", – добавил собеседник агентства.