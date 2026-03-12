Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/siloviki-2080288730.html
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики - РИА Новости, 12.03.2026
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики
Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины, а несогласных отправляет в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:54:00+03:00
2026-03-12T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117783/65/1177836503_0:145:2200:1383_1920x0_80_0_0_a85ca1c13e97901b5b7c9a7e7792ad2f.jpg
https://ria.ru/20260310/vsu-2079590055.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/117783/65/1177836503_124:0:2200:1557_1920x0_80_0_0_838e7b3302d225bc9d27c2ebcf9839e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики

РИА Новости: в ВСУ вербуют солдат в полусектанскую евангелическую церковь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков
Сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины, а несогласных отправляет в "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает подчиненному личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины. С личным составом бригады постоянно "работают" пропагандисты из этой религиозной структуры. Уже известны случаи, когда солдаты подразделения после таких лекций и служб завещали все своё имущество для нужд евангелистов", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, капелланом-евангелистом 159-й бригады ВСУ официально числится некая Надежда Клинских, которая оказывает "психологическую помощь" личному составу.
"После "душевных разговоров" с этой женщиной несогласные с действиями командования бригады моментально утилизировались в "мясных штурмах", отправляясь форсировать реку Волчья, а другие военнослужащие добровольно передавали всё своё имущество для нужд псевдорелигиозной структуры", – добавил собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Командование ВСУ в 2024 году создавало иллюзию военного прорыва
10 марта, 01:44
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала