В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики
12.03.2026
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики
Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины, а несогласных отправляет в... РИА Новости, 12.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
украина
В ВСУ вербуют солдат в полусектанскую церковь, рассказали силовики
РИА Новости: в ВСУ вербуют солдат в полусектанскую евангелическую церковь
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ навязывает личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины, а несогласных отправляет в "мясные штурмы", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ
навязывает подчиненному личному составу полусектанскую евангелическую церковь Украины
. С личным составом бригады постоянно "работают" пропагандисты из этой религиозной структуры. Уже известны случаи, когда солдаты подразделения после таких лекций и служб завещали все своё имущество для нужд евангелистов", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, капелланом-евангелистом 159-й бригады ВСУ официально числится некая Надежда Клинских, которая оказывает "психологическую помощь" личному составу.
"После "душевных разговоров" с этой женщиной несогласные с действиями командования бригады моментально утилизировались в "мясных штурмах", отправляясь форсировать реку Волчья, а другие военнослужащие добровольно передавали всё своё имущество для нужд псевдорелигиозной структуры", – добавил собеседник агентства.