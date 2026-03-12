https://ria.ru/20260312/shtab-2080280782.html
Штаб армии Ирака подвергся атакам двух беспилотников, сообщает Reuters
Штаб армии Ирака подвергся атакам двух беспилотников, сообщает Reuters - РИА Новости, 12.03.2026
Штаб армии Ирака подвергся атакам двух беспилотников, сообщает Reuters
Штаб армии Ирака подвергся атакам двух беспилотников к востоку от города Мосул, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники из службы безопасности. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:27:00+03:00
2026-03-12T17:27:00+03:00
2026-03-12T17:27:00+03:00
в мире
ирак
мосул
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_0:162:2000:1287_1920x0_80_0_0_0ddbb31642541ab204098a1aa9bd19ed.jpg
https://ria.ru/20260312/opolchenie-2080280075.html
ирак
мосул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849261673_284:0:2000:1287_1920x0_80_0_0_de73cd266be030039266f037789c5526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, мосул, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Мосул, Военная операция США и Израиля против Ирана
Штаб армии Ирака подвергся атакам двух беспилотников, сообщает Reuters
Reuters: штаб армии Ирака к востоку от Мосула подвергся атакам двух БПЛА