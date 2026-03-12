https://ria.ru/20260312/sevastopol-2080334472.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:12:00+03:00
2026-03-12T20:12:00+03:00
2026-03-12T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7c07d3c4fbfbb368446f22aac37bc6d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
