В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев - РИА Новости, 12.03.2026
20:19 12.03.2026 (обновлено: 21:50 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/serbiya-2080336572.html
В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев
В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев - РИА Новости, 12.03.2026
В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев
В муниципалитете Беочин на северо-западе Сербии обнаружено неотмеченное захоронение воинов-освободителей Красной армии 1944 года, требуется провести работы,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:19:00+03:00
2026-03-12T21:50:00+03:00
в мире
сербия
россия
югославия
иосип броз тито
братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
сербия
россия
югославия
в мире, сербия, россия, югославия, иосип броз тито, братство
В мире, Сербия, Россия, Югославия, Иосип Броз Тито, Братство
В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев

Опачич: в Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 12 мар – РИА Новости. В муниципалитете Беочин на северо-западе Сербии обнаружено неотмеченное захоронение воинов-освободителей Красной армии 1944 года, требуется провести работы, установить число и личные данные красноармейцев, сообщил РИА Новости директор сербско-российского объединения "Братство" Душан Опачич.
"В Союзе борцов народно-освободительной борьбы Сербии (СУБНОР) нам рассказали о неотмеченном захоронении красноармейцев. Речь идет о части кладбища в поселке Сусек, где хоронили югославских партизан и красноармейцев в 1944 году. Захоронение не отмечено, в этой части кладбища только три-четыре старых надгробия партизан", - сказал Опачич и добавил, что после войны родственники погибших партизан приехали, эксгумировали тела и вернули их в родные места, а красноармейцы остались.
Сотрудники Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В ДНР нашли около 80 стихийных захоронений мирных жителей, сообщил источник
5 марта, 04:12
Объединение "Братство" с ветеранской организацией СУБНОР обратились к местным властям, но пока не получили ответа. В этом районе с октября 1944 года по апрель 1945 проходили ожесточенные бои на Сремском фронте, где Красная армия и Народно-освободительная армия Югославии прорывали укрепленный рубеж вермахта и фашистского Независимого государства Хорватия.
"По оценке председателя районного отделения СУБНОР Мелании Крстич на кладбище в Сусеке от 10 до 20 красноармейцев. Дом ее семьи рядом с кладбищем, о захоронении рассказали старшие жители. Раньше из России приехала семья, искали своего деда, оставили его фотографию у памятника в центре села, она стояла больше 10 лет. Никогда не было проведено работ на этом участке кладбища и эксгумации, у нас пока нет точных данных", - подчеркнул Опачич и заверил, что будет вести работу в архивах и привлекать внимание к этому вопросу.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.
Мемориал Победы в городе Мышкин Ярославской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Росреестр предложил изъять из оборота земли с воинскими захоронениями
10 марта, 16:07
 
В миреСербияРоссияЮгославияИосип Броз ТитоБратство
 
 
