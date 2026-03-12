В Сербии обнаружили неотмеченное захоронение красноармейцев

"В Союзе борцов народно-освободительной борьбы Сербии (СУБНОР) нам рассказали о неотмеченном захоронении красноармейцев. Речь идет о части кладбища в поселке Сусек, где хоронили югославских партизан и красноармейцев в 1944 году. Захоронение не отмечено, в этой части кладбища только три-четыре старых надгробия партизан", - сказал Опачич и добавил, что после войны родственники погибших партизан приехали, эксгумировали тела и вернули их в родные места, а красноармейцы остались.