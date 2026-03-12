Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 12.03.2026 (обновлено: 01:51 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/semerka-2080090114.html
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива - РИА Новости, 12.03.2026
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива
Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились наладить контакт со странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:07:00+03:00
2026-03-12T01:51:00+03:00
персидский залив
в мире
g7
ближний восток
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974915_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_6353f1b53424eeb400dff6a9d1ae0474.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
персидский залив
ближний восток
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078974915_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77ce6bd8af48fdc9d64e63bbe60270c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
персидский залив, в мире, g7, ближний восток, франция
Персидский залив, В мире, G7, Ближний Восток, Франция
Лидеры G7 договорились наладить контакт со странами Персидского залива

Лидеры G7 обсудят со странами Персидского залива последствия войны

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились наладить контакт со странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке, говорится в их коммюнике.
"Лидеры G7 договорились создать координационный канал между странами-членами G7 и странами Персидского залива по вопросу экономических последствий войны на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
Персидский заливВ миреG7Ближний ВостокФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала