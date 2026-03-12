https://ria.ru/20260312/savelev-2080358773.html
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство - РИА Новости, 12.03.2026
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 12.03.2026
