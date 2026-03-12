Рейтинг@Mail.ru
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство
22:49 12.03.2026
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство - РИА Новости, 12.03.2026
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия
москва
дмитрий савельев
происшествия, москва, дмитрий савельев
Происшествия, Москва, Дмитрий Савельев
Присяжные признали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Присяжные признали бывшего сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Савельев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в покушении на убийство, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы, где слушалось дело.
"В Тверском районном суде города Москвы 12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича", - сообщили в суде.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ГП потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с экс-сенатора Савельева
14 января, 10:20
 
Происшествия
 
 
