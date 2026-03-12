Рейтинг@Mail.ru
00:59 12.03.2026
Лидеры G7 договорились продолжить политику санкций против России
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000597809_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_2fa5432c5e7a1e517e849c8d6b048c68.jpg
Флаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидеры стран "Группы семи" (G7) подтвердили приверженность продолжению санкций против России.
"Лидеры G7 подтвердили свое единство и приверженность продолжить санкции против России", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Страны G7 не отменят санкции против России, заявил Макрон
Вчера, 20:19
 
