Лидеры G7 договорились продолжить политику санкций против России
Лидеры стран "Группы семи" (G7) подтвердили приверженность продолжению санкций против России. РИА Новости, 12.03.2026
2026
Новости
ru-RU
