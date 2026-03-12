Рейтинг@Mail.ru
18:05 12.03.2026 (обновлено: 18:10 12.03.2026)
В пустыне Сахара выпал снег
В пустыне Сахара выпал снег
Жители расположенной на севере пустыни Сахара деревни Айн ас-Сафра в Алжире стали свидетелями необычного природного явления, рядом с их населённым пунктом выпал
2026
Новости
© @karim_bouchetataСнег в пустыне Сахара в Алжире
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Жители расположенной на севере пустыни Сахара деревни Айн ас-Сафра в Алжире стали свидетелями необычного природного явления, рядом с их населённым пунктом выпал снег, который накрыл золотой песок, рассказал РИА Новости житель этого региона Абдель Хак.
Эту деревню называют "воротами в пустыню Сахара".
"Вблизи деревни Айн ас-Сафра, где находятся известные ярко-оранжевые песчаные дюны из-за близости пустыни Сахара, за последнюю неделю выпало очень много снега, теперь сугробы покрывают золотой песок", - описал он.
По словам собеседника агентства, жители района радуются снегу и бегают по заснеженным дюнам, пытаясь с них скатиться.
Снег часто выпадает в северных горных районах Алжира зимой, но в районе пустыни Сахара это редкое явление.
В столице Камчатки за двое суток выпало более половины месячной нормы снега
