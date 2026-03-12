https://ria.ru/20260312/sakhara-2080291226.html
В пустыне Сахара выпал снег
Жители расположенной на севере пустыни Сахара деревни Айн ас-Сафра в Алжире стали свидетелями необычного природного явления, рядом с их населённым пунктом выпал
На севере пустыни Сахара выпал снег
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Жители расположенной на севере пустыни Сахара деревни Айн ас-Сафра в Алжире стали свидетелями необычного природного явления, рядом с их населённым пунктом выпал снег, который накрыл золотой песок, рассказал РИА Новости житель этого региона Абдель Хак.
Эту деревню называют "воротами в пустыню Сахара".
"Вблизи деревни Айн ас-Сафра, где находятся известные ярко-оранжевые песчаные дюны из-за близости пустыни Сахара
, за последнюю неделю выпало очень много снега, теперь сугробы покрывают золотой песок", - описал он.
По словам собеседника агентства, жители района радуются снегу и бегают по заснеженным дюнам, пытаясь с них скатиться.
Снег часто выпадает в северных горных районах Алжира
зимой, но в районе пустыни Сахара это редкое явление.