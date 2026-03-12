Рейтинг@Mail.ru
18:38 12.03.2026
РЖД не фиксируют массовых обращений о проблемах с покупкой билетов онлайн
РЖД не фиксируют массовых обращений о проблемах с покупкой билетов онлайн
2026-03-12T18:38:00+03:00
2026-03-12T18:38:00+03:00
россия, ржд
Россия, РЖД

РЖД не фиксируют массовых обращений о проблемах с покупкой билетов онлайн

Логотип РЖД
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД по продаже билетов работают штатно на фоне сбоев связи и интернета в некоторых регионах в России, массовых обращений от пассажиров о проблемах с покупкой билетов не зафиксировано, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время сайт ОАО "РЖД" и мобильное приложение "РЖД Пассажирам" работают штатно", - прокомментировали в компании продажу ж/д билетов на фоне сбоя в работе сотовой связи и интернета в некоторых регионах России.
Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера
Вчера, 13:03
Ранее холдинг РЖД совместно с Минцифры России провели работу по включению цифровых сервисов компании в так называемый "белый список" сайтов, доступных для населения страны в периоды ограничений мобильного интернета. Благодаря этому сейчас, даже в регионах, где наблюдаются временные проблемы с сотовой связью, пассажиры могут беспрепятственно пользоваться сайтом и мобильным приложением "РЖД Пассажирам" для покупки билетов.
"На данный момент массовых обращений от пассажиров о невозможности приобрести билеты не зафиксировано. Ситуация находится на постоянном контроле", - отметили в компании.
Для пассажиров, которые столкнулись с временными трудностями при покупке электронных билетов из-за полного отсутствия интернета, предусмотрены альтернативные варианты. Например, приобрести билет можно в любой железнодорожной кассе или в терминалах самообслуживания на вокзалах, добавили в РЖД.
В РЖД назвали самые популярные направления на праздники в марте
6 марта, 15:44
 
