В Кремле рассказали, что может стать фактором стабилизации в энергетике
В Кремле рассказали, что может стать фактором стабилизации в энергетике
Взаимодействие России и США, в том числе на энергетических рынках, может стать важным фактором стабилизации ситуации на этих рынках, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2026
экономика
россия
сша
дмитрий песков
кирилл дмитриев
военная операция сша и израиля против ирана
В Кремле рассказали, что может стать фактором стабилизации в энергетике
Песков назвал взаимодействие РФ и США фактором стабилизации на энергорынках