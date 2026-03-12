Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, что может стать фактором стабилизации в энергетике - РИА Новости, 12.03.2026
13:04 12.03.2026
В Кремле рассказали, что может стать фактором стабилизации в энергетике
Взаимодействие России и США, в том числе на энергетических рынках, может стать важным фактором стабилизации ситуации на этих рынках, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2026
2026
экономика, россия, сша, дмитрий песков, кирилл дмитриев, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, Кирилл Дмитриев, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Взаимодействие России и США, в том числе на энергетических рынках, может стать важным фактором стабилизации ситуации на этих рынках, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Очевидно, что взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами, в том числе на энергетических рынках, может и должно являться очень важным фактором по стабилизации на этих рынках", - сказал Песков журналистам.
В четверг глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению президента России посетил США и провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
Экономика Россия США Дмитрий Песков Кирилл Дмитриев Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
