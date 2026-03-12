В Румынии опасаются, что США втягивают страну в конфликт с Ираном

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. США втягивают Румынию в конфликт с Ираном, поскольку на территории страны находится американский ракетный комплекс, с которого можно атаковать Тегеран, заявила евродепутат, лидер оппозиционной партии "SOS Румыния" Диана Шошоакэ.

Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат в среду утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации на авиабазе "Девеселу".

"В Румынии у нас есть "Девеселу" - самая опасная база против Ирана , и она находится на территории Румынии. Нас вовлекают без спроса, без нашего желания и без нашего согласия в самую опасную преступную игру человечества. Сейчас Румынию просят стать частью двух войн и без ее желания от нее требуют стать частью Третьей Мировой войны", - заявила Шошоакэ в эфире на странице в соцсети Facebook*.

Она подчеркивает, что парламент и президент Румынии не имеют права голоса в этом вопросе.

"В Румынии находятся 13 военных баз НАТО , но мы знаем, что НАТО на самом деле означает Соединенные Штаты. Мы находимся в очень опасной ситуации, потому что мы видели, как Иран атаковал военные базы, принадлежащие США или Израилю", - добавила Шошоакэ.

Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.

Сейчас в Румынии находится более 5,5 тысяч солдат из стран-членов НАТО, большинство из них - американцы. Большая часть американских военных в Румынии размещена на авиабазе в населенном пункте Михаил Когэлничану и на военной базе "Девеселу", где размещена часть противоракетного щита НАТО. В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.