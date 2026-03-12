Рейтинг@Mail.ru
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
17:32 12.03.2026
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
Румынский президент Никушор Дан заявил, что Румыния и Украина подписали документ о совместном производстве дронов на румынской территории. РИА Новости, 12.03.2026
в мире, украина, бухарест, румыния, владимир зеленский, никушор дан
В мире, Украина, Бухарест, Румыния, Владимир Зеленский, Никушор Дан
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии

Дан: Бухарест и Киев договорились о производстве дронов на территории Румынии

© REUTERS / Octav GaneaНикушор Дан и Владимир Зеленский подписывают документ о совместном производстве беспилотников в Румынии в Бухаресте. 12 марта 2026
Никушор Дан и Владимир Зеленский подписывают документ о совместном производстве беспилотников в Румынии в Бухаресте. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Octav Ganea
Никушор Дан и Владимир Зеленский подписывают документ о совместном производстве беспилотников в Румынии в Бухаресте. 12 марта 2026
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Румынский президент Никушор Дан заявил, что Румыния и Украина подписали документ о совместном производстве дронов на румынской территории.
Владимир Зеленский в четверг находится с официальным визитом в Бухаресте.
"Мы говорили о военном сотрудничестве, один из подписанных документов говорит о совместном производстве дронов на нашей территории", - заявил Дан на брифинге.
Он отметил, что также была подписана декларация о стратегическом партнерстве, о сотрудничестве в сфере энергетики. Дан также поднял вопрос о защите прав румынского меньшинства на Украине. Он подчеркнул, что получил гарантии продолжения работы на Украине школ с преподаванием на румынском языке.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
США не могут продавать оружие Киеву в прежнем объеме, заявил Климов
