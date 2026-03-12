https://ria.ru/20260312/rumyniya-2080282213.html
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии - РИА Новости, 12.03.2026
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
Румынский президент Никушор Дан заявил, что Румыния и Украина подписали документ о совместном производстве дронов на румынской территории. РИА Новости, 12.03.2026
Бухарест и Киев договорились о производстве дронов в Румынии
Дан: Бухарест и Киев договорились о производстве дронов на территории Румынии