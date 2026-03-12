Рейтинг@Mail.ru
Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
05:40 12.03.2026
Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за обвинений на родине в тяжких преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева.
"Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, её рассмотрение пока не назначено", - рассказала собеседница агентства.
По её словам, если апелляционный суд согласится с нижестоящей инстанцией, "можно будет ожидать выдачу". Сам Родидеал, который более года находится в российском СИЗО, хотел бы остаться в РФ, добавила защитник.
Гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Как выяснилось, он жил в РФ под другим именем - Василия Кравцова. Установить, что Кравцов - это и есть Родидеал, удалось по отпечаткам пальцев.
Василь Родидеал находится в розыске в Румынии в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии он был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, и необоснованное подстрекательство к совершению убийства.
Румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы ранее сообщала, что Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.
