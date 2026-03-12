Россия выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола из-за обвинений на родине в тяжких преступлениях, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева.

Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии , мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе. Также подана апелляционная жалоба, её рассмотрение пока не назначено", - рассказала собеседница агентства.

По её словам, если апелляционный суд согласится с нижестоящей инстанцией, "можно будет ожидать выдачу". Сам Родидеал, который более года находится в российском СИЗО, хотел бы остаться в РФ, добавила защитник.

Гражданин Румынии был задержан и арестован в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Как выяснилось, он жил в РФ под другим именем - Василия Кравцова. Установить, что Кравцов - это и есть Родидеал, удалось по отпечаткам пальцев.

Василь Родидеал находится в розыске в Румынии в связи с наличием ордера на исполнение приговора. В Румынии он был осужден на 12,5 лет, в том числе за создание и поддержку ОПГ, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, и необоснованное подстрекательство к совершению убийства.