В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Участники Рождественских чтений Русской православной церкви призвали молиться об укреплении духа и стойкости православных верующих на Украине, в Молдавии и Прибалтике в связи с давлением, которое оказывают власти этих стран на православную церковь, следует из итогового документа Рождественских образовательных чтений, утвержденного в четверг синодом и опубликованного на сайте РПЦ.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии.
"Участники чтений выражают глубокую обеспокоенность положением Украинской православной церкви, а также давлением со стороны эстонских властей, руководства Молдавии, Латвии и Литвы на канонические церковные структуры. Все верные чада церковные призываются возносить сугубые молитвы Богу об укреплении духа и стойкости наших братьев и сестер", - говорится в документе.
Также участники чтений призвали мировую общественность обратить внимание на грубейшие нарушения религиозных прав и свобод православных верующих на Украине, а также вопиющие факты вмешательства властей в церковную жизнь в Молдавии и Прибалтике.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Рождественские образовательные чтения - один из крупнейших ежегодных церковно-общественных форумов. В 2026 году они прошли с 25 по 29 января в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
