В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Участники Рождественских чтений Русской православной церкви призвали молиться об укреплении духа и стойкости православных верующих на Украине, в Молдавии и Прибалтике в связи с давлением, которое оказывают власти этих стран на православную церковь, следует из итогового документа Рождественских образовательных чтений, утвержденного в четверг синодом и опубликованного на сайте РПЦ.