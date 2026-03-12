Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике
Религия
 
23:26 12.03.2026
В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике
В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике - РИА Новости, 12.03.2026
В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике
Участники Рождественских чтений Русской православной церкви призвали молиться об укреплении духа и стойкости православных верующих на Украине, в Молдавии и... РИА Новости, 12.03.2026
молдавия, украина, прибалтика, владимир зеленский, русская православная церковь, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
Религия, Молдавия, Украина, Прибалтика, Владимир Зеленский, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ)
В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике

В РПЦ призвали молиться за православных на Украине и в Прибалтике из-за гонений

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Участники Рождественских чтений Русской православной церкви призвали молиться об укреплении духа и стойкости православных верующих на Украине, в Молдавии и Прибалтике в связи с давлением, которое оказывают власти этих стран на православную церковь, следует из итогового документа Рождественских образовательных чтений, утвержденного в четверг синодом и опубликованного на сайте РПЦ.
Ранее министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов, находящихся в пользовании Православной церкви Молдавии.
Новое издание Синодального перевода Библии - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Новое издание Библии можно дарить монастырям, заявил диакон
Вчера, 15:27
"Участники чтений выражают глубокую обеспокоенность положением Украинской православной церкви, а также давлением со стороны эстонских властей, руководства Молдавии, Латвии и Литвы на канонические церковные структуры. Все верные чада церковные призываются возносить сугубые молитвы Богу об укреплении духа и стойкости наших братьев и сестер", - говорится в документе.
Также участники чтений призвали мировую общественность обратить внимание на грубейшие нарушения религиозных прав и свобод православных верующих на Украине, а также вопиющие факты вмешательства властей в церковную жизнь в Молдавии и Прибалтике.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Рождественские образовательные чтения - один из крупнейших ежегодных церковно-общественных форумов. В 2026 году они прошли с 25 по 29 января в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Священнослужитель во время свадебной церемонии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Монах объяснил, почему нельзя венчаться до конца апреля
10 марта, 07:30
 
Религия
 
 
