Ространснадзор выявил у Azur Air нарушения воздушного законодательства

Ространснадзор выявил в ходе проверок Azur Air ряд нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:29:00+03:00
Ространснадзор при проверках Azur Air выявил нарушения законодательства