Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке
13:56 12.03.2026 (обновлено: 13:57 12.03.2026)
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
россия, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке

Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Россия продолжит предпринимать шаги для скорейшего прекращения эскалации на Ближнем Востоке и урегулирования любых противоречий мирными средствами", - сказала она в ходе брифинга.
РоссияБлижний ВостокМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
