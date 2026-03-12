https://ria.ru/20260312/rossiya-2080218883.html
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:56:00+03:00
2026-03-12T13:56:00+03:00
2026-03-12T13:57:00+03:00
россия
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260312/mid-2080218027.html
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия продолжит предпринимать шаги для деэскалации на Ближнем Востоке
МИД: РФ продолжит предпринимать шаги для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке