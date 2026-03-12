https://ria.ru/20260312/rossiya-2080092858.html
Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России
Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России - РИА Новости, 12.03.2026
Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России
Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:43:00+03:00
2026-03-12T01:43:00+03:00
2026-03-12T01:43:00+03:00
россия
l'oreal
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_92ebe7610609b523003551a1ecb3e46d.jpg
https://ria.ru/20260311/mitsubishi-2080003696.html
https://ria.ru/20260213/rossija-2074079293.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15709/48/157094899_601:0:4233:2724_1920x0_80_0_0_bb1e84bc8a643025a806b7474c845143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, l'oreal, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, L'Oreal, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России
РИА Новости: Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент
принял решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком "Chloe. Клоэ" в России
смогут продаваться кожаные и ювелирные изделия, очки, одежда и обувь. L'Oreal
под товарным знаком Renergie сможет продавать в стране средства для ухода за кожей и волосами.
Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов.
Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.