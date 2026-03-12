Рейтинг@Mail.ru
01:43 12.03.2026
Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России
россия, l'oreal, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), экономика
Россия, L'Oreal, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Экономика
Реклама в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Французские дома моды Chloé и L'Oreal зарегистрировали в России товарные знаки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком "Chloe. Клоэ" в России смогут продаваться кожаные и ювелирные изделия, очки, одежда и обувь. L'Oreal под товарным знаком Renergie сможет продавать в стране средства для ухода за кожей и волосами.
Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов.
Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.
РоссияL'OrealФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
