Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки в России

Кроме того, Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи парфюмерных и косметических средств. Ранее дом моды также зарегистрировал товарный знак Libre для распространения духов.

Помимо этого, французский бренд Vivienne Sabó подал в марте две заявки на регистрацию товарных знаков, под которыми хочет продавать в России увлажняющий тоник для всех типов кожи и косметику.