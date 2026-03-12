Подать жалобу на звонки кредиторов теперь можно на "Госуслугах"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг", россияне и иностранцы, теперь могут подать жалобу на портале на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя, сообщили в Минцифры РФ.

"Подать жалобу на неправомерные звонки и смс кредитора или его представителя теперь можно и на Госуслугах. Сервисом могут воспользоваться как граждане России , так и иностранцы", - говорится в канале министерства в Max

Минцифры отмечает, что пожаловаться могут любые граждане: сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке.

Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22.00 до 8.00 в рабочие дни и с 20.00 до 9.00 в выходные, добавили в ведомстве.