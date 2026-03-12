В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

« "Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу", — говорится в публикации.

Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров. Он также обладает высокой скоростью и маневренностью. Это позволит ему применять разные профили полета, чтобы обходить зоны ПВО противника и поражать цели с высокой точностью.

Как рассказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем "Ростеха" Борис Подольный, сейчас в портфеле госкорпорации уже более десяти типов серийных аппаратов, выполняющих задачи в интересах разных заказчиков.

« "В том числе в зоне проведения спецоперации применяется целый ряд беспилотников, созданных предприятиями корпорации, как разведывательного, так и ударного назначения. Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор "дельта" и в настоящее время проходит испытания", — отметил он.