В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу

В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе
"Ростеха".
«
"Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу", — говорится в публикации.
Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров. Он также обладает высокой скоростью и маневренностью. Это позволит ему применять разные профили полета, чтобы обходить зоны ПВО противника и поражать цели с высокой точностью.
Как рассказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем "Ростеха" Борис Подольный, сейчас в портфеле госкорпорации уже более десяти типов серийных аппаратов, выполняющих задачи в интересах разных заказчиков.
«
"В том числе в зоне проведения спецоперации применяется целый ряд беспилотников, созданных предприятиями корпорации, как разведывательного, так и ударного назначения. Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор "дельта" и в настоящее время проходит испытания", — отметил он.
Аппарат устойчив к помехам от средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря надежному каналу связи им можно управлять на любой доступной дистанции.