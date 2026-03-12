Рейтинг@Mail.ru
В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 12.03.2026 (обновлено: 17:40 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/rossija-2080276142.html
В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу
В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу - РИА Новости, 12.03.2026
В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу
В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:04:00+03:00
2026-03-12T17:40:00+03:00
безопасность
россия
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
https://ria.ru/20260302/drony-2077228084.html
https://ria.ru/20260306/t-72b3m-2078910802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ростех
Безопасность, Россия, Ростех
В России разработали барражирующий боеприпас для поражения объектов в тылу

Ростех: в РФ представили барражирующий боеприпас для поражения целей в тылу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России создали барражирующий боеприпас большой дальности, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
«
"Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу", — говорится в публикации.
Оператор и корректировщик ведут БПЛА Молния-2 к цели - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Охотники на батарейках. Какое оружие получила российская армия в зоне СВО
2 марта, 08:00
Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров. Он также обладает высокой скоростью и маневренностью. Это позволит ему применять разные профили полета, чтобы обходить зоны ПВО противника и поражать цели с высокой точностью.
Как рассказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем "Ростеха" Борис Подольный, сейчас в портфеле госкорпорации уже более десяти типов серийных аппаратов, выполняющих задачи в интересах разных заказчиков.
«
"В том числе в зоне проведения спецоперации применяется целый ряд беспилотников, созданных предприятиями корпорации, как разведывательного, так и ударного назначения. Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор "дельта" и в настоящее время проходит испытания", — отметил он.
Аппарат устойчив к помехам от средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря надежному каналу связи им можно управлять на любой доступной дистанции.
Танк Т-72Б3 во время учений - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В "Ростехе" рассказали о танках Т-72Б3М
6 марта, 07:12
 
БезопасностьРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала