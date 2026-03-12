В Финляндии признали, что Россия не стоит за повреждением кабелей

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус признал, что Россия не стоит за повреждением кабелей в Балтийском море.
"Насколько нам известно, за этим (повреждением кабелей - ред.) не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства. Это мнение широко разделяют и в других европейских разведывательных сообществах", - сказал Мартелиус изданию Suomen Kuvalehti.
Он добавил, что есть много факторов, подтверждающих тот факт, что у России "нет мотивов" для повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море.
Власти Финляндии и других стран Северной Европы ранее неоднократно пытались найти "российский след" в инцидентах с повреждениями кабелей в Балтийском море. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что версия о "российском следе" в повреждении кабелей инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.