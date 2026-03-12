https://ria.ru/20260312/rossija-2080201383.html
Россия открыта для поиска путей урегулирования на Украине, заявил Песков
Россия продолжает СВО и одновременно остается открыта для поиска путей мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2026
