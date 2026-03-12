Киселев рассказал об истории представительства "Россия сегодня" в Крыму

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла свое представительство в Крыму 11 лет назад и стала первым государственным СМИ, начавшим системную работу на полуострове, рассказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.

Он отметил, что тогда на полуострове была развернута полноценная работа медиагруппы: начала вещание радиостанция "Спутник в Крыму", был открыт пресс-центр, запущен сайт и страницы в социальных сетях.

Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. Круглые столы и брифинги пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств. За эти годы проведено около 1900 мероприятий для СМИ, из них более 1400 - пресс-конференций. В них приняли участие представители иностранных делегаций из более чем 40 стран мира.