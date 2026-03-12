https://ria.ru/20260312/rossija-2080187011.html
Киселев рассказал об истории представительства "Россия сегодня" в Крыму
Киселев рассказал об истории представительства "Россия сегодня" в Крыму
Киселев рассказал об истории представительства "Россия сегодня" в Крыму
Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла свое представительство в Крыму 11 лет назад и стала первым государственным СМИ, начавшим системную работу на полуострове
Киселев рассказал об истории представительства "Россия сегодня" в Крыму
Киселев: "Россия сегодня" открыла представительство в Крыму 11 лет назад
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" открыла свое представительство в Крыму 11 лет назад и стала первым государственным СМИ, начавшим системную работу на полуострове, рассказал генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
В четверг в Москве
в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между медиагруппой "Россия сегодня" и компанией "Курорт "Золотые пески России".
"Сегодня на самом деле очень памятный день. Ровно 11 лет назад медиагруппа "Россия Сегодня" открыла свое представительство в Крыму
. Мы стали первым государственным средством массовой информации, кто зашел таким образом в Крым", - сказал Киселев
на мероприятии.
Он отметил, что тогда на полуострове была развернута полноценная работа медиагруппы: начала вещание радиостанция "Спутник в Крыму", был открыт пресс-центр, запущен сайт и страницы в социальных сетях.
Второго марта 2015 года в Симферополе
открылось региональное подразделение, включающее сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" и мультимедийный пресс-центр. Сайт РИА Новости Крым сегодня - один из ведущих информационных ресурсов на территории Крыма и Севастополя
. Ежемесячная аудитория составляет около 5 миллионов человек – это в два раза больше населения Крыма.
Мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым – это ключевая площадка для пресс-мероприятий в республике. Круглые столы и брифинги пользуются спросом у руководителей крымских подразделений ключевых федеральных ведомств. За эти годы проведено около 1900 мероприятий для СМИ, из них более 1400 - пресс-конференций. В них приняли участие представители иностранных делегаций из более чем 40 стран мира.