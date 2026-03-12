Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Самарской области предложили Герою России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, получить дополнительное образование в рамках кадровой программы для участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Федорищева.