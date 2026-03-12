Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Самарской области предложили Герою России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, получить дополнительное образование в рамках кадровой программы для участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Федорищева.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Губернатор Самарской области сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.
"Самарская область гордится подвигом Сергея Романовича … (В Самарской области - ред.) работает программа "Школа героев", в которой наши ребята получают новое дополнительное образование и применяют эти знания уже в гражданской жизни. Поэтому с Сергеем поговорили, он еще свою траекторию, начав период реабилитации, не выбрал. Но если он примет для себя решение продолжить на гражданской службе свою работу, если на то будут объективные обстоятельства, то в Самарской области такие парни, как он - настоящие герои - всегда будут и в почете, и всегда будут при деле", - сообщил Федорищев.
Губернатор добавил, что семье Ярашева будет оказана вся необходимая поддержка.