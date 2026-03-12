Рейтинг@Mail.ru
Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе - РИА Новости, 12.03.2026
09:18 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rossija-2080132983.html
Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе
Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе - РИА Новости, 12.03.2026
Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе
Власти Самарской области предложили Герою России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:18:00+03:00
2026-03-12T09:18:00+03:00
самарская область
россия
донецкая народная республика
сергей ярашев (герой россии)
владимир путин
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079921504_447:207:1000:518_1920x0_80_0_0_c5e4d95578fbdb3a328c56c9e178253e.jpg
https://ria.ru/20260311/geroy-2080031459.html
https://ria.ru/20260311/yarashev-2079990583.html
самарская область
россия
донецкая народная республика
самарская область, россия, донецкая народная республика, сергей ярашев (герой россии), владимир путин, вячеслав федорищев
Самарская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России), Владимир Путин, Вячеслав Федорищев
Самарские власти предложили Ярашеву поучаствовать в кадровой программе

Самарские власти предложили Ярашеву получить образование в рамках программы

© Фото : RT на русскомСергей Ярашев
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : RT на русском
Сергей Ярашев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Власти Самарской области предложили Герою России Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, получить дополнительное образование в рамках кадровой программы для участников СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Вячеслава Федорищева.
О подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева президенту России Владимиру Путину доложил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. Молодой человек ранее отслужил срочную службу, после чего подписал контракт. Губернатор Самарской области сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь. В среду Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Ярашеву.
Сергей Ярашев с матерью - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Мать Героя России Ярашева рассказала, как узнала о подвиге своего сына
11 марта, 17:53
"Самарская область гордится подвигом Сергея Романовича … (В Самарской области - ред.) работает программа "Школа героев", в которой наши ребята получают новое дополнительное образование и применяют эти знания уже в гражданской жизни. Поэтому с Сергеем поговорили, он еще свою траекторию, начав период реабилитации, не выбрал. Но если он примет для себя решение продолжить на гражданской службе свою работу, если на то будут объективные обстоятельства, то в Самарской области такие парни, как он - настоящие герои - всегда будут и в почете, и всегда будут при деле", - сообщил Федорищев.
Губернатор добавил, что семье Ярашева будет оказана вся необходимая поддержка.
Кадры доставки Ярашеву боеприпасов и провизии коптерами - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны показало, как Ярашев в одиночку удерживал позиции в Гришино
11 марта, 15:48
 
Самарская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинВячеслав Федорищев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
