10:27 12.03.2026
"Росатом" выполняет гособоронзаказ, несмотря на санкции, заявил Лихачев
"Росатом" выполняет гособоронзаказ, несмотря на санкции, заявил Лихачев

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Росатом", несмотря на усиление санкций против России, выполняет государственный оборонный заказ, обеспечивает энергетическую безопасность РФ, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Продолжается трансформация всего миропорядка. Не прекращаются попытки политически изолировать нашу страну. Против нас объявлена экономическая война, постоянно усиливается санкционное давление. Мы противостоим этим вызовам. Выполняем гособоронзаказ, обеспечиваем энергетическую безопасность, решаем задачи технологического суверенитета", - сказал Лихачев в ходе дня информирования атомной отрасли РФ.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лихачев оценил текущую ситуацию на АЭС "Бушер"
11 марта, 18:46
 
Россия Алексей Лихачев Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
