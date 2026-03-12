РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара"

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис "Сертификат происхождения товара" на платформе "Мой экспорт" благодаря пакету обновлений станет еще удобнее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает расширять функционал информационной платформы "Мой экспорт". С 13 марта 2026 года сервис "Документы. Сертификат происхождения товара" получит пакет обновлений, которые переводят процессы переоформления сертификатов в электронный вид", - отмечает РЭЦ.

Теперь решение нестандартных ситуаций не потребует лишних усилий. Экспортерам станут доступны новые функции в режиме "одного окна": например, удобное переоформление - если в уже выданном сертификате обнаружится ошибка, оформить новый можно будет полностью дистанционно. Еще одна функция - запрос дубликата: в случае порчи или утраты бумажного оригинала получить его дубликат теперь можно будет через электронную заявку.

Дополнительно в сервисе внедряется система автоматического обновления статусов. Теперь платформа будет уведомлять пользователя о каждом этапе обработки заявки в режиме реального времени. Все изменения будут мгновенно отображаться в расширенной карточке в личном кабинете, что позволит всегда быть в курсе процесса оформления сертификата.

Сертификат происхождения товара - документ, подтверждающий, что продукция была произведена или существенно переработана в России. Наличие этого документа на таможне позволяет значительно снизить или вовсе аннулировать ввозные пошлины в странах-импортерах, что делает российские товары более конкурентоспособными.

Цифровой формат оформления исключает бумажную волокиту и минимизирует риски. Алгоритмы платформы автоматически проверяют данные, помогая избежать технических ошибок при заполнении. Кроме того, экспортеры могут оперативно корректировать информацию в процессе проверки электронного проекта сертификата. Весь цикл - от проведения экспертизы страны происхождения до оплаты услуг Торгово-промышленной палаты — проходит внутри платформы.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг группы РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".