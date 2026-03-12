Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rets-2080258285.html
РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара"
РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара" - РИА Новости, 12.03.2026
РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара"
Сервис "Сертификат происхождения товара" на платформе "Мой экспорт" благодаря пакету обновлений станет еще удобнее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:06:00+03:00
2026-03-12T16:06:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ae3c3bb51ddfde4b598055abd24560f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Росэксимбанк
РЭЦ рассказал об обновлении сервиса "Сертификат происхождения товара"

Сервис "Сертификат происхождения товара" станет еще удобнее после обновления

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Сервис "Сертификат происхождения товара" на платформе "Мой экспорт" благодаря пакету обновлений станет еще удобнее, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) продолжает расширять функционал информационной платформы "Мой экспорт". С 13 марта 2026 года сервис "Документы. Сертификат происхождения товара" получит пакет обновлений, которые переводят процессы переоформления сертификатов в электронный вид", - отмечает РЭЦ.
Теперь решение нестандартных ситуаций не потребует лишних усилий. Экспортерам станут доступны новые функции в режиме "одного окна": например, удобное переоформление - если в уже выданном сертификате обнаружится ошибка, оформить новый можно будет полностью дистанционно. Еще одна функция - запрос дубликата: в случае порчи или утраты бумажного оригинала получить его дубликат теперь можно будет через электронную заявку.
Дополнительно в сервисе внедряется система автоматического обновления статусов. Теперь платформа будет уведомлять пользователя о каждом этапе обработки заявки в режиме реального времени. Все изменения будут мгновенно отображаться в расширенной карточке в личном кабинете, что позволит всегда быть в курсе процесса оформления сертификата.
Сертификат происхождения товара - документ, подтверждающий, что продукция была произведена или существенно переработана в России. Наличие этого документа на таможне позволяет значительно снизить или вовсе аннулировать ввозные пошлины в странах-импортерах, что делает российские товары более конкурентоспособными.
Цифровой формат оформления исключает бумажную волокиту и минимизирует риски. Алгоритмы платформы автоматически проверяют данные, помогая избежать технических ошибок при заполнении. Кроме того, экспортеры могут оперативно корректировать информацию в процессе проверки электронного проекта сертификата. Весь цикл - от проведения экспертизы страны происхождения до оплаты услуг Торгово-промышленной палаты — проходит внутри платформы.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг группы РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
В состав группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Росэксимбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала