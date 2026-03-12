Определены регионы России с самыми большими запасами газа

Оператор по добыче газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА Новости из открытых данных.

Всего же в стране учтено около 67 триллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа, которые включают свободный газ газовых залежей (85,4%), газ газовых шапок (9,4%) и попутный нефтяной газ (5,2%). Таким образом, более половины запасов свободного газа находятся в ЯНАО.

В регионе расположены Бованенковское месторождение с запасами всех категорий (AB1C1+B2C2) почти 3 триллиона кубометров, Ямбургское - 3,1 триллиона кубометров, Уренгойское - более 4,2 триллиона кубометров.

Также значительные запасы в России учтены на шельфе Баренцева и Карского морей - 4,9 и 8,3 триллиона кубометров соответственно. Например, там находятся такие крупные месторождения, как Тамбейское - с запасами свыше 3,8 триллиона кубометров и Штокмановское, где учтены 3,9 триллиона кубометров газа.

В лидерах также Иркутская область и Якутия с запасами свободного газа 3,3 и 3,2 триллиона кубометров соответственно.

В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопро вод "Сила С ибири", который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай