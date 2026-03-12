https://ria.ru/20260312/regiony-2080107940.html
Определены регионы России с самыми большими запасами газа
Определены регионы России с самыми большими запасами газа - РИА Новости, 12.03.2026
Определены регионы России с самыми большими запасами газа
Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T04:35:00+03:00
2026-03-12T04:35:00+03:00
2026-03-12T04:35:00+03:00
экономика
россия
карское море
иркутская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
сила сибири — 2
природный газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819977042_0:309:2870:1923_1920x0_80_0_0_f0e89864a44787ac4d2be3becfb3fafe.jpg
https://ria.ru/20260307/neft-2079175231.html
https://ria.ru/20260225/nauka-2076445305.html
россия
карское море
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819977042_57:0:2621:1923_1920x0_80_0_0_8c4cecad35a9cb20b85d8d34ef2d0e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, карское море, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сила сибири — 2, природный газ
Экономика, Россия, Карское море, Иркутская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Сила Сибири — 2, Природный газ
Определены регионы России с самыми большими запасами газа
РИА Новости: ЯНАО лидирует по запасам свободного газа в России
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА Новости из открытых данных.
Всего же в стране учтено около 67 триллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа, которые включают свободный газ газовых залежей (85,4%), газ газовых шапок (9,4%) и попутный нефтяной газ (5,2%). Таким образом, более половины запасов свободного газа находятся в ЯНАО.
В регионе расположены Бованенковское месторождение с запасами всех категорий (AB1C1+B2C2) почти 3 триллиона кубометров, Ямбургское - 3,1 триллиона кубометров, Уренгойское - более 4,2 триллиона кубометров.
Также значительные запасы в России
учтены на шельфе Баренцева и Карского морей
- 4,9 и 8,3 триллиона кубометров соответственно. Например, там находятся такие крупные месторождения, как Тамбейское - с запасами свыше 3,8 триллиона кубометров и Штокмановское, где учтены 3,9 триллиона кубометров газа.
В лидерах также Иркутская область
и Якутия с запасами свободного газа 3,3 и 3,2 триллиона кубометров соответственно.
В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопровод "Сила С
ибири", который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке
и в Китай
.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах газа по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды
РФ, ежегодно по газу фиксируется воспроизводство запасов.