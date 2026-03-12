Рейтинг@Mail.ru
Определены регионы России с самыми большими запасами газа - РИА Новости, 12.03.2026
04:35 12.03.2026
Определены регионы России с самыми большими запасами газа
Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА РИА Новости, 12.03.2026
экономика
россия
карское море
иркутская область
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
сила сибири — 2
природный газ
россия
карское море
иркутская область
экономика, россия, карское море, иркутская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сила сибири — 2, природный газ
Экономика, Россия, Карское море, Иркутская область, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Сила Сибири — 2, Природный газ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидером по запасам свободного газа в России является Ямало-Ненецкий автономный округ, где залегает более 32 триллионов кубометров голубого топлива, выяснило РИА Новости из открытых данных.
Всего же в стране учтено около 67 триллионов кубометров извлекаемых запасов природного газа, которые включают свободный газ газовых залежей (85,4%), газ газовых шапок (9,4%) и попутный нефтяной газ (5,2%). Таким образом, более половины запасов свободного газа находятся в ЯНАО.
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Назван регион России, который лидирует по запасам нефти
7 марта, 06:38
В регионе расположены Бованенковское месторождение с запасами всех категорий (AB1C1+B2C2) почти 3 триллиона кубометров, Ямбургское - 3,1 триллиона кубометров, Уренгойское - более 4,2 триллиона кубометров.
Также значительные запасы в России учтены на шельфе Баренцева и Карского морей - 4,9 и 8,3 триллиона кубометров соответственно. Например, там находятся такие крупные месторождения, как Тамбейское - с запасами свыше 3,8 триллиона кубометров и Штокмановское, где учтены 3,9 триллиона кубометров газа.
В лидерах также Иркутская область и Якутия с запасами свободного газа 3,3 и 3,2 триллиона кубометров соответственно.
В Приангарье, например, разрабатывается Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 1,5 триллиона кубометров. А в Якутии расположено Чаяндинское месторождение с более триллиона кубометров газа. Добываемое на этих месторождениях сырье поступает в магистральный трубопровод "Сила Сибири", который транспортирует газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.
Последние публичные данные представляют сведения о запасах газа по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, ежегодно по газу фиксируется воспроизводство запасов.
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские ученые придумали, как сделать добычу газа в Арктике безопаснее
25 февраля, 09:00
 
ЭкономикаРоссияКарское мореИркутская областьМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Сила Сибири — 2Природный газ
 
 
