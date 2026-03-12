Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 12.03.2026 (обновлено: 15:03 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/rayt-2080235397.html
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.03.2026
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военные США пока не готовы к сопровождению кораблей через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:49:00+03:00
2026-03-12T15:03:00+03:00
в мире
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_4cac8e0ceb4dd18874e472a9040d1cf0.jpg
https://ria.ru/20260312/iran-2080129013.html
сша
иран
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506761_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_7887fc9c9ea722445464537a7afaaf35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, военная операция сша и израиля против ирана, иран, ормузский пролив
В мире, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Ормузский пролив
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив

Райт: США пока не готовы сопровождать корабли через Ормузский пролив

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военные США пока не готовы к сопровождению кораблей через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Мы просто не готовы сейчас к этому. Мы сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана его производственных мощностей, которые подпитывают его наступательный потенциал", - сказал он в эфире телеканала CNBC, отвечая на соответствующий вопрос.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ряд стран закрыл или ограничил движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в важнейшем для мировых рынков Ормузском проливе фактически остановилось.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ: Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив
Вчера, 08:52
 
В миреСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаИранОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала