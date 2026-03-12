https://ria.ru/20260312/rayt-2080235397.html
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военные США пока не готовы к сопровождению кораблей через Ормузский пролив, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. РИА Новости, 12.03.2026
В США заявили, что пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
