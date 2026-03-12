Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможности ПВО Украины в связи истощением запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot, которые активно используют США и Израиль против ударов Ирана, резко снижаются и в скором времени могут обнулиться, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

"Реальность такова, что у США сейчас нет и в ближайшее время не будет возможностей поставок зенитных управляемых ракет комплексов Patriot для Украины ни в качестве прямой помощи, ни за счет выделяемых странами Евросоюза необходимых финансовых средств", - сказал Коротченко

По его словам, оказать помощь Украине могут лишь отдельные страны ЕС , в частности, Германия , однако количество передаваемых для ВСУ ракет-перехватчиков комплекса Patriot могут составить лишь несколько десятков единиц, а в ближайшем будущем станут невозможны вообще.

"Боевые действия США и Израиля против Ирана, а также масштабные ответные удары иранских военных и КСИР по американским базам и обеспечивающим объектам в зоне Персидского залива существенным образом привели к истощению запасов ракет-перехватчиков для современных комплексов Patriot. Поэтому Пентагон в настоящее время перебрасывает эти комплексы ПВО и зенитные управляемые ракеты к ним из других регионов с целью восстановить свои возможности по перехвату иранских баллистических ракет, а также беспилотников дальнего действия типа "Шахед", - подчеркнул директор ЦАМТО

В такой ситуации, по его словам, эффективность российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, обеспечивающих выживаемость режима Зеленского, объектам государственного и военно-промышленного потенциала Украины резко повышается.

"Противнику будет нечем их перехватывать", - сказал Коротченко.