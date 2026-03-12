Рейтинг@Mail.ru
Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева
08:50 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/rakety-2080128650.html
Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева
Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева - РИА Новости, 12.03.2026
Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева
Возможности ПВО Украины в связи истощением запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot, которые активно используют США и Израиль против ударов Ирана, резко... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T08:50:00+03:00
2026-03-12T08:50:00+03:00
в мире
сша
иран
украина
игорь коротченко
цамто
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027099216_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_801fc35e68e60f87b1a901d342f08b13.jpg
https://ria.ru/20260311/raketa-2080080623.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2080007609.html
https://ria.ru/20260312/ukraina-2080089302.html
сша
иран
украина
в мире, сша, иран, украина, игорь коротченко, цамто, евросоюз, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Украина, Игорь Коротченко, ЦАМТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военный аналитик рассказал об истощении запаса ракет для Patriot Киева

Коротченко: конфликт вокруг Ирана может обнулить запасы ракет для Patriot Киева

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможности ПВО Украины в связи истощением запасов ракет-перехватчиков комплекса Patriot, которые активно используют США и Израиль против ударов Ирана, резко снижаются и в скором времени могут обнулиться, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Зеленский боится дефицита ракет для ПВО из-за операции США, пишут СМИ
Вчера, 23:31
"Реальность такова, что у США сейчас нет и в ближайшее время не будет возможностей поставок зенитных управляемых ракет комплексов Patriot для Украины ни в качестве прямой помощи, ни за счет выделяемых странами Евросоюза необходимых финансовых средств", - сказал Коротченко.
По его словам, оказать помощь Украине могут лишь отдельные страны ЕС, в частности, Германия, однако количество передаваемых для ВСУ ракет-перехватчиков комплекса Patriot могут составить лишь несколько десятков единиц, а в ближайшем будущем станут невозможны вообще.
"Боевые действия США и Израиля против Ирана, а также масштабные ответные удары иранских военных и КСИР по американским базам и обеспечивающим объектам в зоне Персидского залива существенным образом привели к истощению запасов ракет-перехватчиков для современных комплексов Patriot. Поэтому Пентагон в настоящее время перебрасывает эти комплексы ПВО и зенитные управляемые ракеты к ним из других регионов с целью восстановить свои возможности по перехвату иранских баллистических ракет, а также беспилотников дальнего действия типа "Шахед", - подчеркнул директор ЦАМТО.
В такой ситуации, по его словам, эффективность российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, обеспечивающих выживаемость режима Зеленского, объектам государственного и военно-промышленного потенциала Украины резко повышается.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ
Вчера, 16:36
"Противнику будет нечем их перехватывать", - сказал Коротченко.
По данным газеты Wall Street Journal, ещё до начала операции против Ирана производственные ограничения в США привели к серьёзному дефициту ракет для комплексов Patriot. В первые дни войны США и страны Персидского залива выпустили сотни ракет-перехватчиков, отражая атаки Ирана.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"На руку Москве": на Западе раскрыли, чего собираются лишить Украину
01:00
 
В миреСШАИранУкраинаИгорь КоротченкоЦАМТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
