Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"
Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения в Баренцевом море. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения в Баренцевом море.
На первых секундах командир лодки дает команду: "Решил выполнить стрельбу по морской цели". После чего по кораблю объявляется: "Боевая тревога, ракетная атака".
Затем боевые части БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-5 поочередно докладывают командиру о готовности произвести стрельбу. Звучит команда БЧ-2 произвести автоматическую предстартовую боевую подготовку.
На завершающем этапе показан старт ракеты из подводного положения, команда "ракета в воздухе" и сам полет ракеты к цели.