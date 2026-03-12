Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/raketa-2080209409.html
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" - РИА Новости, 12.03.2026
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"
Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения в Баренцевом море. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T13:27:00+03:00
2026-03-12T13:27:00+03:00
безопасность
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080208614_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6effa74bb888059d8ca2a59a344852bf.jpg
https://ria.ru/20260311/russkaya-2080027375.html
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения
Пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения
2026-03-12T13:27
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080208614_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47eaf8de366e6c21f6f560dc4774a9ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Баренцево море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань"

МО показало пуск ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты "Оникс" с борта АПЛ "Казань" из подводного положения в Баренцевом море.
На первых секундах командир лодки дает команду: "Решил выполнить стрельбу по морской цели". После чего по кораблю объявляется: "Боевая тревога, ракетная атака".
Затем боевые части БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-5 поочередно докладывают командиру о готовности произвести стрельбу. Звучит команда БЧ-2 произвести автоматическую предстартовую боевую подготовку.
На завершающем этапе показан старт ракеты из подводного положения, команда "ракета в воздухе" и сам полет ракеты к цели.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
11 марта, 17:33
 
БезопасностьБаренцево мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала