"Радио Судного дня" за четверг передало в сумме 15 сигналов
16:37 12.03.2026
"Радио Судного дня" за четверг передало в сумме 15 сигналов
"Радио Судного дня" за четверг передало в сумме 15 сигналов
в мире
радиостанция судного дня
2026
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Пятнадцать сообщений прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Сообщения зафиксировали в четверг с 4.56 до 16.11 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Среди сигналов - "Кобочелн", "Голубей", "Примусный", "Подгорелый", "Режоруан", "Росчерк", "Зуекокриз", "Плексиглас", "Залпофирн", "Трутошут", "Ласка", "Рискохолм", "Блуд", "Кавказ Прыщавый" и "Простыня".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Радио Судного дня" передало пятое сообщение за утро
Вчера, 09:44
 
В мире
 
 
