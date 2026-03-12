https://ria.ru/20260312/radio-2080248752.html
"Радио Судного дня" передало еще четыре сообщения
"Радио Судного дня" передало еще четыре сообщения - РИА Новости, 12.03.2026
"Радио Судного дня" передало еще четыре сообщения
Ещё четыре сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", за четверг, среди них - "Плексиглас" и "Залпофирн". РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:35:00+03:00
2026-03-12T15:35:00+03:00
2026-03-12T15:36:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_855e9746c47f2abaddfea282d34deec5.jpg
https://ria.ru/20260312/radio-2080138216.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013198432_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_c66181977b5606d0c88207d5b2ba5902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало еще четыре сообщения
"Радио Судного дня" передало "Плексиглас", "Залпофирн" и еще два сообщения
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ещё четыре сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", за четверг, среди них - "Плексиглас" и "Залпофирн".
Сообщения зафиксировали в четверг с 9.22 до 15.05 мск, сообщает Telegram-канал
"УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы - "Росчерк", "Зуекокриз", "Плексиглас" и "Залпофирн".
Утром в четверг станция предала сигналы: "Кобочелн", "Голубей", "Примусный", "Подгорелый" и "Режоруан".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".