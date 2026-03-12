https://ria.ru/20260312/radio-2080138216.html
"Радио Судного дня" передало пятое сообщение за утро
"Радио Судного дня" передало пятое сообщение за утро - РИА Новости, 12.03.2026
"Радио Судного дня" передало пятое сообщение за утро
Пятое сообщение за утро прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:44:00+03:00
2026-03-12T09:44:00+03:00
2026-03-12T09:44:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_dee2953af308fd90a041b78978ca69fb.jpg
https://ria.ru/20260312/radio-2080130515.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149976/11/1499761107_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b96d685d28344ed4028676f9e6e89ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало пятое сообщение за утро
На "Радиостанции Судного дня" прозвучало пятое сообщение за утро "Подгорелый"