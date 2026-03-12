Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

В марте 13 число выпадает на пятницу второй месяц подряд.

"Ничего, что связывало бы именно пятницу 13-е с чем-то нечистым, в Священном писании и Священном предании Церкви нет. Для нас, христиан, нет "плохих" или "хороших" дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно", – сказал он.

Страх перед пятницей 13-го — это почти полностью продукт массовой культуры и Голливуда , а не церковной традиции, считает священнослужитель.