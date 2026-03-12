https://ria.ru/20260312/pyatnitsa-2080307505.html
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го - РИА Новости, 12.03.2026
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
В марте 13 число выпадает на пятницу второй месяц подряд.
"Ничего, что связывало бы именно пятницу 13-е с чем-то нечистым, в Священном писании и Священном предании Церкви нет. Для нас, христиан, нет "плохих" или "хороших" дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно", – сказал он.
Страх перед пятницей 13-го — это почти полностью продукт массовой культуры и Голливуда
, а не церковной традиции, считает священнослужитель.
"Вместо того, чтобы думать о душе, о ближних, о семье, человек тратит нервные клетки страх перед глупой датой. В результате ты весь день ждёшь проблем и все падает из рук. Что делать верующему завтра? Ровно то же, что и в любой другой день. Помолитесь дома или в храме, обнимите родных, сделайте доброе дело. Лучше – два", – заключил Береговой.