Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/pyatnitsa-2080307505.html
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го - РИА Новости, 12.03.2026
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го
Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:51:00+03:00
2026-03-12T18:51:00+03:00
голливуд
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_853a722be4be2f87fe63dfafc65a764b.jpg
https://ria.ru/20260310/dengi-2079604408.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_272e7195042fc9d2b5f32836180888e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
голливуд, русская православная церковь, общество
Голливуд, Русская православная церковь, Общество
Священник рассказал, нужно ли бояться пятницы 13-го

Священник Береговой: верить в пятницу 13-е непристойно

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель держит православный крест
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель держит православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Для христианина непристойно верить в пятницу 13-е, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
В марте 13 число выпадает на пятницу второй месяц подряд.
"Ничего, что связывало бы именно пятницу 13-е с чем-то нечистым, в Священном писании и Священном предании Церкви нет. Для нас, христиан, нет "плохих" или "хороших" дат календаря. Есть только дни, которые мы посвящаем Богу, и дни, которые проживаем так, как будто Бога нет… Пристойно ли христианину верить в это? Однозначно нет, и даже грешно", – сказал он.
Страх перед пятницей 13-го — это почти полностью продукт массовой культуры и Голливуда, а не церковной традиции, считает священнослужитель.
"Вместо того, чтобы думать о душе, о ближних, о семье, человек тратит нервные клетки страх перед глупой датой. В результате ты весь день ждёшь проблем и все падает из рук. Что делать верующему завтра? Ровно то же, что и в любой другой день. Помолитесь дома или в храме, обнимите родных, сделайте доброе дело. Лучше – два", – заключил Береговой.
Вечерня - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В РПЦ рассказали, на что потратить сэкономленные в Великий пост деньги
10 марта, 07:25
 
ГолливудРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала