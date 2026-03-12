Рейтинг@Mail.ru
ПВО за три часа сбила 14 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 12.03.2026
ПВО за три часа сбила 14 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, шесть БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, четыре - над Курской областью, два - над Белгородской, и по одному - над Брянской и Калужской областями.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
