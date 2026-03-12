ПВО за три часа сбила 14 беспилотников ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.

"В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.