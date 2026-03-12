https://ria.ru/20260312/pvo-2080361097.html
ПВО за три часа сбила 14 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:11:00+03:00
2026-03-12T23:11:00+03:00
2026-03-12T23:17:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
курская область
вооруженные силы украины
россия
республика крым
курская область
