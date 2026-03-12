https://ria.ru/20260312/pvo-2080341227.html
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 12.03.2026
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:55:00+03:00
2026-03-12T20:55:00+03:00
2026-03-12T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над российскими регионами