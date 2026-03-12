Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 12.03.2026 (обновлено: 20:58 12.03.2026)
ПВО уничтожила 30 украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 12.03.2026
россия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО
Учения войск ПВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за шесть часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двенадцатого марта текущего года в период с 14.00 до 20.00 (мск - ред.) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 19 БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
