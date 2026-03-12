https://ria.ru/20260312/pvo-2080289156.html
Главком НАТО рассказал о переводе части ПВО из Европы на Ближний Восток
Главком НАТО рассказал о переводе части ПВО из Европы на Ближний Восток
США сократили количество средств ПВО в европейском регионе, переведя их к зоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. РИА Новости, 12.03.2026
Главком НАТО рассказал о переводе части ПВО из Европы на Ближний Восток
