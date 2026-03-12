Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО рассказал о переводе части ПВО из Европы на Ближний Восток - РИА Новости, 12.03.2026
17:56 12.03.2026 (обновлено: 18:08 12.03.2026)
Главком НАТО рассказал о переводе части ПВО из Европы на Ближний Восток
США сократили количество средств ПВО в европейском регионе, переведя их к зоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. РИА Новости, 12.03.2026
европа, в мире, сша, нато, ближний восток
Европа, В мире, США, НАТО, Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США сократили количество средств ПВО в европейском регионе, переведя их к зоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
"У нас действительно имеется широкий спектр возможностей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Я также задействовал некоторые средства ПВО нашего Европейского командования (EUCOM) для защиты ряда наших союзников по НАТО — также рядом с Ближнем Востоком, если можно так выразиться, в восточной части Средиземного моря", - сказал Гринкевич в ходе слушаний в сенате США.
Генерал также отметил, что переброска установок ПВО произошла вследствие начатой США и Израилем операции против Ирана.
"В результате этого конфликта средства противовоздушной обороны были переброшены в сторону Ближнего Востока", - подчеркнул Гринкевич.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Смешно, но опасно: в войну с Ираном хочет вступить еще одна страна
Вчера, 08:00
 
ЕвропаВ миреСШАНАТОБлижний Восток
 
 
