ПВО с утра сбила 20 украинских беспилотников над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за семь часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:18:00+03:00
2026-03-12T14:18:00+03:00
2026-03-12T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
белгородская область
курская область
россия, безопасность, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
