В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400

СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Зенитно-ракетные системы С-400 не были использованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией, так как система ПВО автоматически определяет, какой ее элемент будет задействован, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк.

"При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства", - сообщил Актюрк.