В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
14:17 12.03.2026 (обновлено: 14:18 12.03.2026)
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400 - РИА Новости, 12.03.2026
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
Зенитно-ракетные системы С-400 не были использованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией, так как система ПВО автоматически определяет, какой ее... РИА Новости, 12.03.2026
турция, иран, россия, яшар гюлер, масуд пезешкиан, нато, с-400 «триумф», военная операция сша и израиля против ирана
Турция, Иран, Россия, Яшар Гюлер, Масуд Пезешкиан, НАТО, С-400 «Триумф», Военная операция США и Израиля против Ирана
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400

Актюрк: С-400 не были использованы при перехвате двух баллистических ракет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 12 мар - РИА Новости. Зенитно-ракетные системы С-400 не были использованы при перехвате двух баллистических ракет над Турцией, так как система ПВО автоматически определяет, какой ее элемент будет задействован, сообщил в четверг представитель министерства обороны Турции Зеки Актюрк.
Он отметил, что ПВО Турции интегрирована в противовоздушную и противоракетную систему НАТО, оборудованную системами раннего предупреждения, системы управления и ракет-перехватчиков.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"
11 марта, 21:20
"При отслеживании баллистической ракеты из-за того, что времени на реакцию очень мало, система в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства", - сообщил Актюрк.
На данный момент для защиты воздушного пространства Турции используется в том числе приобретенная у РФ система ЗРК С-400, министр обороны Яшар Гюлер ранее назвал покупку "самым разумным" решением.
В понедельник минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО сбили запущенную из Ирана баллистическую ракету, в результате работы ПВО никто не пострадал. Четвертого марта аналогичный инцидент произошел в небе над провинцией Хатай. Тегеран готов сформировать с Анкарой совместную комиссию по расследованию предполагаемых ракетных атак Ирана на Турцию, заявил в ночь на вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран заявил Турции о готовности помочь в расследовании инцидента с ракетой
10 марта, 14:31
 
ТурцияИранРоссияЯшар ГюлерМасуд ПезешкианНАТОС-400 «Триумф»Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
